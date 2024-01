“Chepe” Guerrero se registra para la alcaldía de Corregidora

Querétaro, Qro., a 16 de enero de 2024.- Ante militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), Josué "Chepe" Guerrero Trápala se registró como precandidato a la presidencia municipal de Corregidora.

En las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (CDE PAN), el exsecretario particular del gobernador Mauricio Kuri González, refrendó su compromiso de mejorar el municipio.

Flanqueado por su familia, amigos y bajo el cobijo de la militancia panista, Guerrero Trápala reconoció a las mujeres y hombres que conforman al partido y resaltó que la verdadera fuerza radica en los principios y valores de cada uno de ellos, por lo que llamó a trabajar de la mano, en beneficio de todas y todos.

“No tengo la menor duda de que nuestra mayor fortaleza está en las mujeres y hombres de Acción Nacional, porque aquí tenemos principios, tenemos valores y, sobre todo, tenemos una profunda convicción de lograr que a las familias les vaya mejor. El reto que tenemos por delante es enorme, pero más grande son los resultados que podemos dar cuando trabajamos unidos, con fe y valentía”, dijo.

Guerrero Trápala, llamó a la militancia a verlo como un amigo, como un aliado para construir un mejor futuro, destacó que desde pequeño descubrió que su vocación era estar al servicio de los demás; motivo por el cual, dijo, a partir del 19 de enero caminará con las y los panistas para sumar voluntades y juntos construir un mejor Corregidora.

“Vamos a hacer que siga lo bueno con la determinación de que estamos abanderando un gran proyecto juntos, los invito a sumarnos, trabajemos unidos y con pasión, porque toda persona que esté dispuesta a trabajar en unidad y que crea en este Partido y en sus ideales, será siempre bienvenida. Salgamos de nuevo a hacer lo mejor que sabemos, movamos el corazón de las personas y sigamos demostrando que somos el mejor equipo".

Invitó a las y los presentes a trabajar de la mano para que siga lo bueno a favor de las mujeres, de las y los jóvenes, de las madres y padres de familia, así como de quienes deciden llegar a vivir a Corregidora.

“Este es nuestro tiempo: ¡vamos con todo! Porque en Corregidora fuimos, somos y seguiremos siendo PAN, construyamos juntos el mejor Corregidora de la historia para nuestras familias. ¡Qué viva Acción Nacional!, ¡Qué viva Querétaro!, ¡Qué viva Corregidora!, ¡Qué siga lo bueno!”

El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que Chepe le traerá grandes resultados al panismo de Corregidora y al panismo del estado. Por ello llamó a las y los militantes en estos tiempos electorales a salir a los barrios, las colonias y recorrer las calles para hablar de los resultados de Acción Nacional.

“Corregidora es un gran bastión panista. A partir de que inicie la campaña, no dejemos solo a Chepe, como decimos en Acción Nacional, suelo, sudor y lágrimas. Chepe, no te deseo suerte, porque vas a tener; no hay que confiarse, hay que trabajar”, enfatizó en su intervención.

Leonor Mejía Barraza, presidenta del Comité Directivo del PAN estatal, resaltó la juventud, el trabajo, tacto político y cercanía que Chepe Guerrero tiene con la ciudadanía. “Estamos convencidos que en Acción Nacional tiene los mejores perfiles y no va a ser la diferencia del perfil que tengamos en Corregidora”, señaló la líder blanquiazul.