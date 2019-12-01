Chepe Guerrero escucha necesidades de habitantes en Arroyo Hondo

Corregidora, Querétaro, a 28 de septiembre del 2025. - Durante un recorrido por las calles de la comunidad de Arroyo Hondo, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, escuchó de primera mano las necesidades de la población, entre las que destacan la urbanización de algunas calles.

Durante el encuentro, las y los vecinos, en voz de una población aproximada de 400 habitantes, plantearon solicitudes como la urbanización de algunas calles, pintura para la primaria “Prof. Joel Osorio Orlando” y mayor respeto en las paradas de autobús para garantizar un servicio de transporte ordenado.

En seguimiento a las peticiones ciudadanas, el Municipio de Corregidora atendió diversas acciones en la comunidad, entre ellas: limpieza de drenes pluviales, recolección de tiliches, poda en áreas de juegos infantiles, pintura en el área de canchas, reparación de luminarias y mantenimiento de áreas comunes.

La recepción en Arroyo Hondo estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Delegacional, a través de su titular Francisco Castro Alegría y del subdelegado de la comunidad, José Sebastián Galván González.

El edil estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Contreras López; la secretaria particular, Gaby García Díaz; la secretaria de Obras Públicas, Viridiana Nava Rodríguez; la secretaria de Gobierno, Cristina Fernández de Cevallos y Chavarría; el secretario de Seguridad Pública, Ángel Rangel Nieves; el secretario de Movilidad, David Sánchez Padilla; y la secretaria de Atención Ciudadana, Sandra Rivera Delgado.