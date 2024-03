Celis Silva pide a sus cuadros trabajar y dejar de lado chantajes

Morelia, Michoacán, a 21 de marzo del 2024.- Ante las acusaciones del llamado bloque “Por la Defensa de los Valores y los Principios de la 4T”, que exigen transparencia en la elección de candidatos a puestos de elección, Juan Pablo Celis Silva, líder estatal de Morena, aseguró que no existe cabida a pataletas, ni chantajes.

En rueda de prensa demandó a los perfiles morenistas a no desinformar a los militantes, dijo entender que exista nerviosismo entre los que quieren ser abanderados, pero les sugirió ponerse a trabajar para generar votos a favor.

"Yo les diría que hay que estar tranquilos... algunos de ellos ya son candidatos hombre, deben centrar sus energías en la campaña electoral deben estar centrados en fortalecer las estructuras de la defensa del voto y promoción del voto y esperar a transcurrir, yo tengo toda la confianza en las dirigencias nacionales de los partidos coaligados y pues sí, es una realidad que se ha retrasado la definición, pero estamos tranquilos y serenos, ocupados de las demás tareas que son muy importantes para la movimiento como es la organización y que también necesitamos que le entren", expresó el morenista.

Celis Silva insistió que es a través del método de encuesta como se definirán a los candidatos.

"Eso no existe variante y serán las dirigencias nacionales quienes den a conocer la listas de los candidatos y candidatas cuidando la igualdad, equidad de género, acciones afirmativas , diversidad sexual , migrantes...no a la división, no chismes y no a la grilla barata", agregó ante las preguntas de los medios de comunicación.