Celebró el pueblo de Quiroga, con orgullo histórico, el Grito de Independencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 15:27:44
Quiroga, Michoacán, 16 de septiembre 2025. -  La noche de este 15 de septiembre, la Plaza Madrigal de las Altas Torres se convirtió en el corazón palpitante de México, al reunir a cientos de familias para conmemorar, con júbilo y orgullo, el Grito de Independencia encabezado por la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez.

La velada inició con los honores a la Bandera, seguidos de la lectura solemne del Acta de Independencia, recordando así los cimientos de la libertad que dieron origen a la nación. Acto seguido, González Sánchez hizo resonar con fuerza la campana que marcó el inicio de la ceremonia más significativa para el pueblo mexicano.

Con voz firme y emoción patriótica, proclamó los nombres de los héroes que nos legaron patria: “¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Galeana! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva Quiroga! ¡Viva México, viva México, viva México!”.

Las campanas repicaron nuevamente y la bandera ondeó con majestuosidad, mientras los presentes respondieron al unísono con un vibrante “¡Viva!”. El Himno Nacional se entonó con orgullo, acompañado por el estallido de fuegos artificiales que iluminaron el cielo, pintándolo de colores y esperanza.

A partir de las 10:00 p.m., el festejo se transformó en una auténtica noche mexicana: música, baile y tradición envolvieron la plaza, enmarcados por la alegría popular. La agrupación Los Pelones del Rancho puso ritmo y sabor al encuentro, dando paso a una fiesta que exaltó el espíritu de unidad y pertenencia.

Fue un evento 100% familiar, donde niños, jóvenes y adultos compartieron un mismo sentimiento: el orgullo de ser mexicanos. La algarabía, los cuetes y la convivencia reafirmaron que en Quiroga la historia no sólo se recuerda, sino que se vive con intensidad.

La noche del Grito en Quiroga quedará grabada como un eco de libertad, una memoria compartida y un testimonio de que la independencia sigue latiendo en el corazón de su gente.

