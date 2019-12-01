Celebra Yankel Benítez nuevas inversiones en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 08:38:30

Morelia, Michoacán; 10 de octubre de 2025.- Morelia continúa abriendo las puertas para la inversión e instalación de nuevas empresas que generen empleos, destacó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, en el corte del listón de Cinelia.

En su mensaje, Yankel Benítez agradeció la confianza del empresario, Franciso Medina, por compartir su visión en Morelia y apostar por el desarrollo de la capital a través de este nuevo espacio cinematográfico ubicado en Paseo Altozano.

Mencionó que para el Gobierno que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, es fundamental crear condiciones para que las y los empresarios inviertan en la ciudad, pues en esta sinergia se abren oportunidades de empleo para las y los morelianos.

Yankel Benítez señaló que la llegada de más empresas, confirman que Morelia es la mejor ciudad para vivir, al seguir dando la bienvenida al desarrollo y la inversión.