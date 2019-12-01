Celebra SEDIF a las y los adultos mayores con un Encuentro Deportivo en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 20 de agosto del 2025.- Adultos mayores de los 18 municipios de la entidad participaron en el Encuentro Deportivo Estatal del Adulto Mayor 2025, que encabezó el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, donde compitieron en las disciplinas de caminata, atletismo, cachibol, natación, dominó y ajedrez.

Gómez Niembro mencionó que la finalidad de este evento es concientizar a la sociedad sobre la importancia de mantener una actividad física que les permita a las y los abuelos tener una mejor calidad de vida, y sobre todo brindarles el cuidado, respeto y la protección por sus derechos fundamentales.

“Nuestros adultos mayores son la máxima fuente de conocimiento y amor dentro de una familia, son la figura sabia a la que siempre podemos recurrir para aprender de su experiencia, son la memoria que da identidad a cada familia queretana y los brazos cálidos a los que sabemos podemos regresar para encontrar resguardo”, dijo.

Al tomar la palabra, la procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores, Paola Fernández Trejo, agradeció el apoyo de los Sistemas DIF Municipales, grupos independientes e hizo hincapié en los beneficios de promover la salud física y mental en este sector poblacional.

“Llegar a la madurez es un logro, un privilegio y también una invitación a seguir cuidando de nosotros mismos, porque el ejercicio físico no solo es para jóvenes, al contrario, en la edad adulta el deporte cobra una importancia especial”, declaró.

En este evento estuvieron presentes, la presidenta del SMDIF de Corregidora, Gabriela Trápala Martínez; la presidenta del SMDIF de Querétaro, Adriana Olvera de Macías; la directora general del DIF Corregidora, Maricruz Arellano Dorado; y la coordinadora de Desarrollo Integral de Personas Adultas Mayores del SEDIF, María del Pilar Rivera Espinosa.