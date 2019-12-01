Celebra Querétaro CCXV aniversario del Grito de Independencia

Celebra Querétaro CCXV aniversario del Grito de Independencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 07:28:48
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de septiembre de 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, encabezó la ceremonia del CCXV aniversario del Grito de Independencia de México, acto cívico en el que ante cerca de cinco mil personas, reunidas en Plaza de Armas, rindió homenaje a las y los héroes que dieron patria y libertad al pueblo mexicano.

Desde el balcón principal de la Casa de la Corregidora, el Gobernador recordó a las y los héroes de la Independencia, cuyo valor y sacrificio no solo conquistaron la libertad del país, sino que también cimentaron un legado histórico para la nación. El mandatario estatal también lanzó vítores por la unidad, por Querétaro y por México.

“¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Vivan Aldama y Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Vivan los hermanos Epigmenio y Emeterio González! ¡Viva la unidad de las y los mexicanos! ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva Querétaro…! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, vitoreó.

Con la Bandera del Batallón de Infantería Permanente Ligero de Querétaro, entregada momentos antes por la escolta de la Legislatura, Kuri González, acompañado por representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como por su familia e invitados especiales, hizo resonar las campanas que, 215 años atrás, llamaron al inicio del movimiento independentista bajo el liderazgo del cura Miguel Hidalgo y Costilla, evocando con ello uno de los pasajes más trascendentes de la historia nacional.

Durante este acto simbólico, miles de queretanas y queretanos entonaron el Himno Nacional y la Bandera de México fue entregada a personal de la XVII Zona Militar para que fuera resguardada en su nicho.

En el marco de la ceremonia, Mauricio Kuri recibió a las y los atletas de la “Carrera de la Conspiración de 1810”, quienes le entregaron el fuego simbólico que rememora el inicio de la lucha por la Independencia de México. Asimismo, recibió el presente que el pueblo y el gobierno de Dolores Hidalgo, Guanajuato, enviaron al pueblo y al Gobierno de Querétaro como muestra de fraternidad y hermandad histórica.

Concluida la ceremonia cívica, el Gobernador, su familia, representantes de los poderes Judicial y Legislativo, invitados especiales, así como las queretanas y queretanos que se reunieron en Plaza de Armas, atestiguaron el espectáculo con video mapping, luces, música y drones que enmarcó la celebración del Grito de Independencia.

 

 

