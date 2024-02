Celebra Gobierno de la CDMX el XV Aniversario de Comedores Sociales para el Bienestar

Ciudad de México, 4 de febrero de 2024.- El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, celebró los 15 años de los Comedores Sociales para el Bienestar, creados en 2009 durante su gestión como secretario de Desarrollo Social, los cuales, a través de una red de 500 sedes, brindan alimentos nutritivos, completos y de calidad a habitantes de grupos sociales de atención prioritaria; y que en lo que va de esta administración han entregado 100 millones de raciones.

“Me da mucho gusto siempre reunirme con los comedores, porque los llevo en el corazón, desde hace 15 años en que estos fueron creados. (...) En la ciudad, con esta red de comedores nadie puede pasar hambre, toda persona puede tener alimentos. Hay una parte de los comedores, que son los Comedores Comunitarios, donde una comida completa cuesta 11 pesos; y hay otra vertiente, que son los Comedores Públicos, que son totalmente gratuitos. Los primeros los manejan las comunidades, los segundos directamente el Gobierno; pero así, con los Comedores Públicos, hasta una persona que no tiene ningún ingreso de ningún tipo, que no tiene ninguna moneda en el bolsillo puede ir y degustar sus alimentos, por eso este programa es tan importante, porque le garantiza los alimentos hasta al más pobre”, expresó.

Frente a representantes de los Comedores Sociales, el mandatario capitalino destacó que, como parte de los 25 compromisos que presentó en su Quinto Informe de Gobierno, en 2023 se les otorgaron apoyos de entre 25 mil y 50 mil pesos, este 2024 recibirán 25 mil pesos adicionales para mantenimiento menor y el incremento de 100 millones de pesos en el presupuesto permitirá crear nuevos comedores y alcanzar la meta de 100 mil comidas diarias.

“Aumentamos el presupuesto en 100 millones de pesos, vamos a crear nuevos comedores, va a haber nuevos comedores en otros puntos de la Ciudad de México, con eso vamos a llegar este año a las 100 mil comidas diarias que vamos a servir en los comedores comunitarios, públicos y sociales en general. (...) Si no hay alimentación, pues no hay nada. Es el derecho social y de bienestar primario original, imagínense nada más, ni modo que podamos ejercer los demás derechos si no nos alimentamos”, detalló.

Resaltó que de acuerdo con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (EVALÚA CDMX), gracias a los Comedores Sociales, en 2023 disminuyó 6.4 por ciento la pobreza alimentaria en la capital del país.

Por su parte, el secretario de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), Juan Gerardo López Hernández, explicó que este Programa surgió en un contexto de crisis mundial surgida en 2008 y reconoció a Martí Batres por crear estos espacios, puntos de reunión y cohesión social.

“Larga vida a esta política pública que mira a la gente como un sujeto de derechos, el derecho a la alimentación sí, por supuesto, pero también el derecho a la alimentación, a la organización. Porque allá en el año 2011, la última frase, la última frase que pronunció como secretario de Desarrollo Social, nuestro Jefe de Gobierno fue “los comedores son importantes en las comunidades, porque cuando las personas en las colonias se quieren organizar para ir a solicitar servicio dicen: ‘nos vemos en el comedor comunitario’”, recordó.

En su intervención, la directora de Comedores Sociales de la SIBISO, Noelia Mares Silva, aseguró que ha sido importante el impacto social que han tenido los Comedores Sociales en cada una de las comunidades, donde se construye el tejido social y la identidad de sus integrantes.

“Cuando un comedor se instala en una comunidad, no solamente se instala un lugar donde la gente va a comer, se instala un lugar de encuentro, un lugar donde se fortalecen los lazos, las coincidencias, donde se construye identidad, comunidad y eso, compañeras, lo hacen ustedes desde su comedor, siéntanse orgullosos. (...) Ha sido un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de un gran equipo; ustedes, con su trabajo en las comunidades, han contribuido al reforzamiento del tejido social, son constructores de identidad dentro de su comedor”, mencionó.

Agregó que, además, impulsan la educación, ya que ofrecen alimentos a estudiantes, profesores y personal administrativo de los planteles del Instituto de Educación Media SUperior (IEMS), los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), así como a jóvenes de la Universidad de la Salud (UNISA).

Por su parte, la líder coordinadora de Proyectos de Cocina, Elizabeth Zavala Carranza, explicó que, a través de las cocinas de Villa, Coruña y Cuemanco, se distribuyen alimentos a Comedores Públicos y sus vertientes: “Come Móviles”, Emergentes y a los que se instalan con el Programa “Bienestar en Temporada Invernal 2023-2024”; 4 mil raciones en temporada normal y 8 mil 500 en invernal.

Durante la celebración, la responsable de uno de los Comedores Públicos, Esther Hernández Mota, compartió las experiencias vividas a lo largo de estos años y expresó que gracias al comedor se han estrechado lazos con las y los vecinos.

“¡15 años! Qué fácil se dicen 15 años. Han sido 15 años de aprendizaje y de grandes historias, en donde la empatía y la sensibilidad se hizo parte de nuestro día a día. No solo somos los que repartimos los alimentos, somos acompañantes en la escucha, somos los que estamos a su lado en momentos difíciles, compartimos risas, experiencias y enseñanzas. (...) Más allá de ser un comedor, para nuestros usuarios somos más que eso, somos un lugar de convivencia, un espacio para ser amigos, despejar la mente y sentirse acompañados”, aseguró.

En tanto, la responsable administradora del Comedor Comunitario para el Bienestar “Las Gavilanas”, Guillermina Hernández Galván, compartió que en las sedes se brinda servicio a la comunidad sin restricción alguna de edad, género, sexo, etnia o condición económica.

“Nosotros trabajamos de manera voluntaria en conjunto con SIBISO y la asesoría de nuestros monitores, buscando y brindando un mejor servicio. Gracias a todos los comités voluntarios, mantenemos a flote este programa que nos llena de satisfacción, brindando un poquito de amor con nuestro sazón y servicio a todos los que acuden a los comedores”, finalizó.