Celebra Bedolla el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 11:53:43

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- Como parte de los festejos patrios, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla participó, junto a otras autoridades de los tres niveles de gobierno, en la ceremonia cívica conmemorativa por el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

En su mensaje como oradora oficial, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, destacó la participación de las mujeres en esta lucha como Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, quienes demostraron la importancia de ser parte de estos movimientos determinantes.

Señaló que hoy, a todos los mexicanos nos toca valorar el esfuerzo de las y los insurgentes que hicieron posible el país que habitamos, y que la mejor forma de realizarlo es haciendo propios esos principios.