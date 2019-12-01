Celebra Alfredo Anaya aprobación de dictamen para promover parques inclusivos en Michoacán 

Celebra Alfredo Anaya aprobación de dictamen para promover parques inclusivos en Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:53:52
Morelia, Michoacán 09 de octubre de 2025.- El diputado Alfredo Anaya Orozco celebró la aprobación del dictamen que reforma la fracción III del artículo Séptimo Ter del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, misma que presentó como parte de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, con el propósito de garantizar la accesibilidad y la inclusión en los espacios públicos y parques del estado.

Durante la sesión legislativa, el diputado Anaya Orozco reconoció el trabajo y disposición de las diputadas y diputados integrantes de la comisión, al destacar que esta reforma representa un avance significativo hacia la construcción de entornos urbanos más justos, seguros e incluyentes.

“La creación de espacios accesibles responde a un principio de inclusión que fortalece los lazos comunitarios y fomenta un entorno más equitativo. Es obligación del Estado garantizar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan integrarse plenamente en la vida comunitaria, disfrutando de su derecho al juego y al esparcimiento”, afirmó.

El legislador enfatizó que la accesibilidad universal debe ser un eje fundamental del desarrollo urbano, no sólo en la eliminación de barreras físicas, sino también en la provisión de equipamientos adaptados como juegos inclusivos, rampas, señalización en Braille y sanitarios adecuados, lo que lo impulsó a buscar el respaldo de los legisladores para la consolidación de esta propuesta.

Anaya Orozco subrayó que los parques inclusivos benefician a toda la comunidad, ya que promueven la integración social, el respeto a la diversidad y el fortalecimiento del tejido social.

Finalmente, hizo un llamado a las y los diputados locales a seguir respaldando iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública.

