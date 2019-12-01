Celaya trabajará en coordinación con Fuerzas Especiales de la Defensa Nacional: Juan Miguel Ramírez

Celaya trabajará en coordinación con Fuerzas Especiales de la Defensa Nacional: Juan Miguel Ramírez
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 12:39:02
Celaya, Guanajuato, a 29 de septiembre de 2025.- El municipio de Celaya estará trabajando de manera conjunta con los elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en próximos días llegarán al estado de Guanajuato, así lo informó el alcalde Juan Miguel Ramírez, quien destacó que esta acción reforzará la estrategia de seguridad en la región.

“Se van a coordinar con los de Celaya, pero yo les recuerdo que nosotros somos el único municipio que tiene una fuerza de tarea que se llama Fuerza de Tarea Celaya y que son cientos de soldados que están en esta fuerza de tarea y está aquí en Celaya”, puntualizó.

El alcalde señaló que esta fuerza ya ha sido pieza clave en apoyo a municipios vecinos, y los nuevos elementos trabajarán bajo el mismo esquema de colaboración. “A veces esta Fuerza de Tarea Celaya apoya a otros municipios. Los que vienen para acá tendrán que trabajar conjuntamente con la fuerza de Celaya y si requieren apoyo, pues vendrán para acá”, expresó.

Respecto a las expectativas ciudadanas sobre este refuerzo, Ramírez subrayó la importancia de la unión institucional. “Se están coordinando y nos está apoyando el gobierno federal, y solamente la coordinación de los tres órdenes de gobierno puede hacer que nos vaya mejor”, afirmó.

