CEDH Investiga Suspensión de Clases y Pide Coordinación ante Incidentes de Violencia en Coahuayana

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 18:09:42

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio en relación con la suspensión de clases en el municipio de Coahuayana, determinación tomada por el edil como medida de seguridad ante actos de violencia en 3 localidades de la demarcación.

Josué Mejía Pineda, presidente de la CEDH, indicó que la queja se centra en la suspensión de clases, ya que, dijo, el derecho a la educación es un derecho constitucional.

Consideró que no estuvo mal la suspensión de actividades académicas, sino lo que llamó un ejercicio unilateral por parte del edil.

"La queja es justamente de la suspensión de las clases. El derecho a la educación también es un derecho constitucional, pero yo no tendré elementos hasta no tener esta información de manera muy puntual", indicó durante una entrevista con diversos medios de comunicación durante una reunión de trabajo en las instalaciones del Congreso de Michoacán.

Ante la instalación de Bases de Operaciones Interinstitucionales en espacios escolares, o aledaños, el ombudsperson indicó que son temas que se deben revisar.

"Vamos a revisarlo, no conozco el procedimiento que exista... Creo que esto nos da la oportunidad de revisar los protocolos y ver si existen", comentó.