Catedral brilla con Encendido especial y nueva canción a Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 22:55:18

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2025.- La Catedral de Morelia brilló con el encendido especial preparado para esta noche moreliana, disfrutada por miles y miles de familias con música, luces y una nueva canción dedicada a la ciudad.

Mientras los fuegos artificiales iluminaban el primer cuadro de la ciudad, comenzó a sonar uno de los actos especiales de la noche: el estreno de la canción "Así es Morelia", en voz de Karla Elisa.

Este espectáculo de luces y colores se suma a la noche inolvidable que se vive en la capital, preparada por la administración del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Con un repertorio de grandes artistas y tradición, el baile y concierto en el centro moreliano es todo un éxito este 29 de septiembre en honor a Morelos.