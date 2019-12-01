Carlos Slim asegura contrato de casi 2 mil mdd con Pemex para perforación de pozos

Ciudad de México, a 29 de septiembre del 2025. - Tras dudas, el hombre más rico del mundo vuelve a apostar a PEMEX, la empresa emblema del estado mexicano; el magnate mexicano, a través de su empresa "Grupo Carso", invirtió mil 991 millones de dólares en la perforación de pozos petroleros en Veracruz.

Grupo Carso detalla que Pemex empezará a pagar la perforación de estos pozos hasta enero de 2027 y en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado a partir de la fecha correspondiente. Para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción una docena de pozos.

El campo Ixachi es considerado como uno de los campos terrestres más importantes del país; actualmente cuenta con una producción diaria de alrededor de 93.000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236.000 barriles diarios de petróleo equivalente. A la fecha, se han perforado en el campo un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7.650 metros, dentro de los cuales Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación.

El anuncio de esta nueva inversión ocurre unos meses después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diera a conocer su plan estratégico para la petrolera a 10 años, una hoja de ruta en la que, de nueva cuenta, los privados jugarán un papel estratégico. Con una deuda financiera por más de 98 mil millones de dólares y con proveedores por más de 20 mil millones de dólares, Pemex echará mano de los proyectos mixtos, como este, para elevar la exploración y explotación de hidrocarburos y de gas natural.