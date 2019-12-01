Carlos Manzo denuncia amenazas de Leonel Godoy y exalcalde Campos en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 22 de septiembre del 2025. - El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, acusó al exgobernador Leonel Godoy de impulsar la narcopolítica en Michoacán y lo responsabilizó de la violencia en el municipio.

En su mensaje de casi una hora transmitido en vivo por la red social Facebook, el edil atacó también en contra del exalcalde Ignacio Campos, a quien, junto con Godoy, llamó “rufianes”. Señaló directamente a un cuñado del exalcalde de tener vínculos directos con un cártel y retó al exgobernador a debatir la situación.

Comentó que tanto Godoy como Campos operan a favor de Raúl Morón, a quien quieren impulsar como su candidato para las elecciones por la gubernatura de Michoacán en 2027.

“Si [Leonel Godoy] quiere información de quién es el cuñado de ‘Nacho’ Campos, que se le vincula a Los Caballeros Templarios, no hace falta que busque mucho: que le pregunte a su hermano Julio César Godoy, que fue señalado de vínculos con ‘La Tuta’”, dijo en su transmisión en su perfil de Facebook.