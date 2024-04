Candidata a edil de Parácuaro amenazada y sin brindarle seguridad: líder del PRD en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 25 de abril del 2024.-Entre los casos más recientes de candidatos a presidentes municipales amenazados por la delincuencia organizada, se encuentra la de Parácuaro para la cual solicitaron seguridad desde el 22 de marzo y hasta el momento no le han otorgado las medidas de protección, denunció, Octavio Ocampo Córdova, líder del PRD.

Detalló que las amenazas se extendieron al equipo de trabajo de la abanderada por la Coalición Fuerza y Corazón por México, por lo que responsabilizó al gobierno del estado de su seguridad.

Al respecto, los líderes estatales de los partidos PRI Y PAN, indicaron que en el caso de sus aspirantes al menos 12 ya sufrieron amenazas.

Memo Valencia Reyes, dirigente del tricolor recordó que en su caso 10 candidatos a ediles no se registraron y 1 a diputado local.

" Ahí tenemos 5 candidatos que están entre si te inician o no y 2 de ellos aquí en Morelia y varios han solicitado protección y otros no lo quieren hacer lo ven con temor que los delincuentes lo vean como un desafío", comentó el ex edil a Tepalcatepec, quien dijo que ninguno de los que renuncie va reconocer que fue por el crimen organizado y recordó también el caso de Zacapu, el candidato renunció esta semana.

Según datos proporcionados por los partidos políticos, se han solicitado protección para 14 candidatos, 9 son del PRI, 3 del PAN y 2 del PRD.

En cuanto a los abanderados que se encuentran limitados de salir a calle a realizar actividades proselitistas debido a las amenazas, 6 son del Sol Azteca, 2 priístas y 6 del albiazul.