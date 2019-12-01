Madrid, España, a 19 de septiembre de 2025.- El gobierno de Canadá, anunció la prohibición de entrada al país del grupo de rap norirlandés Kneecap, conocido por su activismo propalestinoo, al considerarlo promotor de discursos de odio, incitación a la violencia y glorificación del terrorismo. Según Vince Gasparro, secretario parlamentario de la Secretaría de Estado contra el Crimen, la banda ha mostrado apoyo a organizaciones como Hezbolá y Hamas.

El funcionario subrayó, que la promoción de la violencia política, la glorificación de organizaciones terroristas y los símbolos de odio contra la comunidad judía, no forman parte de la libertad de expresión, añadiendo que la medida busca proteger especialmente a la comunidad judía en Canadá, reafirmando el compromiso del país de no permitir que su territorio sea plataforma para el extremismo.

En respuesta, Kneecap calificó las acusaciones de “falsas y maliciosas”, y anunció acciones legales contra Ottawa. La agrupación lamentó la cancelación de cuatro conciertos previstos para octubre y aseguró que, de ganar en los tribunales, donará las compensaciones económicas a niños amputados en Gaza; “No nos dejaremos silenciar y siempre nos opondremos al genocidio”, expresó el grupo a sus seguidores.

El grupo enfrenta en Reino Unido un proceso por supuestamente exhibir una bandera de Hezbolá en un concierto dado en Londres en 2023, aunque negaron el cargo. La banda, reiteró que nunca ha apoyado a Hezbolá ni a Hamas y condenan cualquier ataque contra civiles.