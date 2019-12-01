Buscan espacios para la Universidad Rosario Castellanos: Martha Elena Soto

Buscan espacios para la Universidad Rosario Castellanos: Martha Elena Soto
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 16:49:36
Querétaro, Querétaro, a 25 de septiembre de 2025.- La secretaria de Educación en el estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón informó que se buscan opciones para la construcción e instalación de la Universidad Rosario Castellanos, por lo que se realizan visitas en los municipios de San Joaquín, Tolimán, Arroyo Seco y Jalpan de Serra, demarcaciones donde los jóvenes cuentan con menos opciones académicas a nivel superior.

Explicó que estas opciones tienen como objetivo generar mejores condiciones educativas en la entidad, principalmente en zonas donde los jóvenes tienen menor acceso al sistema superior.

“Sí apelaríamos a que estuviera en un espacio reservado para aquellas personas que sin esa universidad no pudieran tener otra opción”, dijo.

Reconoció que, luego de una reunión con el secretario de Educación Pública federal, Mario Martín Delgado Carrillo, se propuso que se dé prioridad a instalaciones con infraestructura existente, con la finalidad de de reducir costos y aperturas la universidad lo más pronto posible.

“Después tuvimos una reunión de secretarios de educación y el secretario, Mario Delgado, decía preferentemente un espacio que tenga infraestructura, que ya esté construido, y con base en eso volvimos a hacer la búsqueda”.

Puntualizó que el encargado de la oficina de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Mauricio Ruiz Olaes, ya cuenta con algunas propuestas para la instalación de Universidad Rosario Castellanos.
 
“Nosotros hicimos la propuesta como de tres espacios (…), porque requieren también un tema respecto al requerimiento técnico, ciertos metros cuadrados, esa es una”.

