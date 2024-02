Busca Congreso de Michoacán reforzar derechos de trabajadores

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2024.- El Pleno de la 75 Legislatura aprobó enviar al Congreso de la Unión, una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar el acceso a la justicia y a los derechos laborales de los trabajadores.

Con las reformas a las fracciones XII y XIII, y una adición a la fracción XIV al artículo 742 de la Ley, se busca proteger a los trabajadores y garantizar sus derechos, para que tengan acceso a una justicia pronta y expedita, y que cualquier procedimiento se realice de manera transparente.

Luego de un extenso análisis, se observó que, durante los procedimientos laborales, llevados por Tribunales o Juzgados de la materia, en la etapa de réplica y contrarréplica, no se notifica de forma personal porque no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, lo que genera afectaciones para la parte trabajadora y para la parte patronal por no defenderse adecuadamente dentro del juicio, por ello es necesario que se les notifique de manera personal y ejerzan su derecho a defenderse.

En ese sentido, la propuesta que será enviada al Congreso de la Unión, tiene el objetivo de adicionar como acto notificador de forma personal a la etapa de réplica y contrarréplica en la fase escrita, se evitarán vicios y no se generarán mayores conflictos laborales que puedan perjudicar a las y los trabajadores.

Es importante destacar que la réplica y la contrarréplica, son figuras procesales que no persiguen en ampliar la demanda ni la reconvención, sino alegaciones importantes que ratifican la Litis en el juicio laboral, y que son fundamentales para aludir a hechos que expresan las partes, la importancia de estas figuras en los procesos laborales es que exista un verdadero equilibrio de las partes ante el derecho de aportar pruebas o aclaras hechos.