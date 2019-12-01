Brissa Arroyo primera diputada local en dar protagonismo a la sociedad civil 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 15:04:37

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2025. - En congruencia con sus principios y formación ideológica, la diputada local Brissa Arroyo, ha colocado a la ciudadanía como protagonista de cada decisión legislativa.



La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, agradeció a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, sindicatos, iniciativa privada, activistas y defensores de los derechos humanos, colonos y liderazgos de diversos municipios el acompañamiento durante su Primer Informe Legislativo.

En ese sentido, la Congresista Local refrendó su convicción de continuar trabajando de la mano de la ciudadanía, de seguir escuchando a todos los sectores de la sociedad para que su voz se convierta en Ley.

“Vamos a seguir con Buenas Acciones, impulsando el rostro humano del Congreso, legislando en serio, escuchándonos para avanzar juntos y que ¡nadie se quede atrás!”, afirmó.



Aquí la Voz de la Ciudadanía Sí cuenta

Representantes de las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y colectivos, mencionaron que la participación ciudadana es la clave en la construcción del Michoacán que todos anhelamos, y reconocieron en la legisladora Brissa Arroyo la voluntad de construir en conjunto.

Cristina Cortés Carrillo, fundadora del colectivo Todas y Todos por los Derechos Humanos en Michoacán (Todehumi), destacó el compromiso de la Diputada Brissa Arroyo para colocar a las organizaciones civiles en primer lugar.

“La diputada Brissa Arroyo es un mujer congruente, comprometida y convencida de que la participación ciudadana es el eje de la democracia. Su convicción con los temas de género, grupos vulnerables, desarrollo social y derechos humanos, garantizan la apertura para la incorporación de nuestros temas a la agenda legislativa local”, subrayó Cristina Cortés.

De igual forma, Xóchitl García, de Conexión Agape asociación civil que crea un espacio de convivencia y ayuda a padres de familia de hijos con autismo, expresó que “en el informe legislativo de la diputada Brissa Arroyo vivimos una jornada llena de emociones, música y compromiso”.

“Agradecemos su apoyo genuino y el espacio para visibilizar nuestra causa. Sus palabras y su cercanía con la comunidad reafirmaron lo que en Conexión Ágape creemos profundamente, que construir una sociedad más incluyente solo es posible si lo hacemos juntos, con amor y respeto”, complementó Xóchitl García.

Por su parte, Marco Antonio Lagunas Vázquez, ex presidente municipal de Uruapan y ex diputado local, afirmó que: “Uno de los mayores logros de la Diputada Brissa Arroyo es el Parlamento Abierto, es muy importante este ejercicio de consultar a la ciudadanía y legislar acorde a sus necesidades”.

“Es destacable también el trabajo legislativo en favor de las mujeres y de los grupos vulnerables, vimos a través de un video los testimonios reales, gente que reconoce su labor legislativa”, agregó Marco Antonio Lagunas.