Brindó Seimujer 200 acompañamientos en tema de aborto en Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 12:15:09
Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre del 2025.- A casi un año de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) ha brindado 200 acompañamientos en temas relacionados al aborto, señaló la titular, Alejandra Anguiano González.

En entrevista, la funcionaria estatal recalcó que a través de la línea telefónica 075, Seimujer brinda orientación para las mujeres que solicitan atención respecto a la ILE o dudas generales del procedimiento, misma que desde su creación ha atendido más de dos mil llamadas telefónicas.

Reconoció que aún hay resistencia en el sector salud, de parte del personal médico, sin embargo, el estado continúa con la implementación de capacitaciones para sensibilizar a los trabajadores de la salud, además de buscar garantizar que haya personal especializado por turno para brindar esta atención.

Alejandra Anguiano enfatizó que tras la despenalización del aborto en la entidad, los siguientes pasos son la capacitación a personal de trabajo social, enfermería, médicos, tener personal no objetor en cada turno, eficientar los procesos médicos y consolidar la política pública.

Cabe señalar que actualmente hay tres distintos procesos, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y Servicios de Aborto Seguro (SAS) en la entidad.

La Seimujer ha brindado 69 acompañamientos de mujeres que solicitaron ILE, IVE o SAS, residen en
Morelia el 73%, mientras que el 8.5% se concentra en Uruapan; el resto del porcentaje se divide entre Puruándiro, Tarimbaro, Querétaro, Ziracuaretiro, Vista Hermosa de Negrete, Tijuana, Buenavista, Huetamo, Ihuatzio, Acámbaro, Apatzingán, Emiliano Zapata Morelos, Zamora, Turicato, Lázaro Cardenas, Tingambato, Tuzantla, Maravatio y Tacambaro.

