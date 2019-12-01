Brigadas Antibaches de Corregidora intervienen Avenida Constituyentes y el Libramiento Sur Poniente Balvanera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 20:32:53
Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora continúa con las brigadas antibaches en las colonias y comunidades de la demarcación, principalmente en avenida Constituyentes a la altura del puente Tejeda y en el Libramiento Sur Poniente a la altura de Balvanera.  
 
Asimismo, se atendieron los reportes de bacheo en las colonias El Pueblito, sobre la calle Fray Sebastián de Gallegos y en la colonia Candiles sobre Camino Real.
 
La titular de la dependencia, Viridiana Nava Rodríguez, detalló que, en lo que va del año, se han atendido 956 reportes de baches; 512 a través del Chatbot y 440 por medio del sistema de Atención Ciudadana, mientras que 121 se encuentran en proceso y 79 se han dirigido a las áreas correspondientes.
 
“Continuamos con las brigadas de bacheo en todo el municipio, principalmente para atender el deterioro del pavimento ocasionado por las recientes lluvias. Les recordamos que pueden hacer su reporte vía WhatsApp al 449 462 1002”, señaló.
 
Por último, Viridiana Nava hizo un llamado a la ciudadanía a hacer sus reportes vía WhatsApp al 449 462 1002, los cuales serán atendidos en un máximo de 48 horas hábiles.

Noventa Grados
