Brenda Fraga denuncia deficiencias en el proceso de denuncias de la FGE

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025 – Tras ser víctima del robo de su camioneta en Uruapan, Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez, ex diputada local, denunció una serie de deficiencias en el proceso de denuncia y la falta de una estrategia de seguridad clara en la región.

Señaló que, a pesar de haber presentado la denuncia correspondiente, no ha recibido respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado.

Además, criticó la complejidad del proceso de denuncia, que consideró que puede desmotivar a los ciudadanos a reportar los delitos.

"Las pruebas psicológicas que me hicieron al ir a presentar la denuncia no son pruebas psicológicas para la contención de la crisis, sino pruebas psicológicas del coeficiente intelectual. Tiene que haber pruebas psicológicas para poder atender la crisis que te genera que te apunten con un arma y que te bajen de tu vehículo, y que las cosas que te dicen no te dicen 'bájese por favor", narró la petista.

Fraga Gutiérrez criticó que el servicio 911 exija a las víctimas proporcionar información detallada sobre el vehículo en momentos de crisis, datos que resultan difíciles de recordar en una situación de emergencia.

"Lo primero que te preguntan es número de factura, si tienes datos, te preguntan el número de las placas, el número de la serie. Estás en un momento de crisis, no tienes resistencia a la información. En ese momento no recuerdas todo eso. Con trabajo sabes dónde estás. Afortunadamente, yo estaba muy cerca de la casa de un familiar; me fui corriendo a ese lugar, pero la gente a la que se la quitan en la carretera, ¿a dónde acude?", apuntó la actual contralora interna del Congreso de Michoacán.

La ex diputada propuso aprovechar la reforma de la Fiscalía para implementar nuevos protocolos que mejoren la atención a las víctimas.