Beneficiarios reciben Tarjetas Contigo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- Con el propósito de fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de las y los queretanos, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, encabezó la supervisión de entrega de Tarjetas Contigo en la capital queretana a fin de brindar apoyo directo a quienes más lo necesitan y contribuyendo al desarrollo social en las distintas comunidades del estado.

“Piensen en aprovechar este apoyo en lo que ustedes quieran y necesiten, que los jóvenes lo utilicen para su transporte, para sus útiles para lo que les ayude a estudiar, dense un gustito (…) una de las condiciones que necesitan mejorar es ver por ustedes”, señaló.

El titular de la dependencia reiteró que el Gobierno del Estado seguirá implementando acciones que impulsen el desarrollo social y la equidad de oportunidades en todos los municipios, pues señaló que la prioridad es garantizar que cada apoyo llegue a quienes realmente lo requieren, reforzando así el compromiso de trabajar por un Querétaro más justo, solidario y con mejores condiciones para todas y todos.

“Queremos que piensen primero en ustedes y con este apoyo, que lo ahorren, lo inviertan, que lo gasten en ustedes. Si ustedes están mejor, su familia va a estar mejor y Querétaro estará mejor”, indicó.

Durante la jornada, se entregaron 800 Tarjetas Contigo a personas que solicitaron el apoyo y cumplieron con los requisitos establecidos, por lo que entre los beneficiarios se encuentran mujeres, jóvenes estudiantes, trabajadores del campo y hombres con empleo formal, quienes reconocieron la importancia de este respaldo que contribuye directamente a fortalecer la economía familiar.