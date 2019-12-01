Belinda Iturbide entrega aparatos funcionales a más de 120 familias de José Sixto Verduzco

José Sixto Verduzco, Michoacán, a 10 de octubre del 2025.– Con el compromiso de continuar gestionando apoyos que mejoren la calidad de vida de las y los michoacanos, la diputada local Belinda Iturbide Díaz encabezó la entrega de aparatos funcionales en beneficio de más de 120 familias del municipio de José Sixto Verduzco, con el respaldo de la Beneficencia Pública del Estado y de la Federación.

Durante el evento, la legisladora agradeció a la directora de la Beneficencia Pública del Estado, María Fernanda Castro Servín, por el acompañamiento y apoyo para gestionar ante la Federación estos aparatos que contribuyen al bienestar y autonomía de las personas con discapacidad o movilidad limitada.

Asimismo, la diputada reconoció el trabajo y compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar políticas públicas y programas sociales enfocados en atender a los sectores más vulnerables de la población.

Destacó las acciones que como la Beneficencia Pública del Estado se realiza en Michoacán, así como a la Secretaría de Salud de Michoacán que encabeza el doctor Elías Ibarra Torres en pro de las familias que más lo necesitan.

Ante las familias y autoridades locales y estatales dijo que, “como diputada local, además de legislar a favor de los sectores que más lo necesitan, siempre estoy dispuesta a gestionar y apoyar a quienes más lo requieren. Michoacán, y especialmente la población del distrito de Puruándiro, tienen en mí una aliada que velará y luchará por sus causas”.

La legisladora celebró que más de 120 familias del municipio hayan sido beneficiadas con sillas de ruedas, bastones, andaderas y otros apoyos funcionales, que representan una mejora significativa en sus condiciones de vida y fortalecen la inclusión social.

Finalmente, Belinda Iturbide refrendó su compromiso de continuar trabajando con sensibilidad y cercanía, gestionando ante las distintas instancias los apoyos que demandan las comunidades del distrito y de todo Michoacán.