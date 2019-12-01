Bedolla y Nieto anuncian encuentro internacional de indicaciones geográficas; fortalecerá economía nacional

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2025.- Del 8 al 10 de octubre de este año, Morelia será sede de la Bienal oriGIn 2025, reunión internacional en materia de indicaciones geográficas que permitirá diseñar políticas para fortalecer las economías regionales y a su vez la nacional, una estrategia alineada con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Desde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el mandatario detalló en conferencia de prensa que este encuentro, que reunirá a 80 expositores nacionales e internacionales y 600 asistentes entre socios, organizadores, productores y panelistas de 16 países, permitirá proteger y conservar los productos michoacanos, así como promover un comercio justo, lo cual favorecerá tanto a artesanos como a productores rurales.

Ramírez Bedolla agradeció el respaldo del IMPI para que Morelia fuera elegida como sede de la Bienal oriGIn 2025 y al Consejo Regulador del Tequila por respaldar la candidatura, con el fin de impulsar a nivel Latinoamérica la difusión de los productos michoacanos, proyección que permitirá generar una economía social para cumplir con la visión del proyecto económico de la mandataria federal.

En este marco, el gobernador informó que se encuentran en trámite ante el IMPI cinco indicaciones geográficas para Michoacán: el pez blanco de Pátzcuaro, las esferas de Tlalpujahua, la guayaba, la jamaica de La Huacana y los molcajetes de San Nicolas Obispo, tenencia de Morelia.

Por su parte, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, reconoció el importante papel e impulso que el Gobierno de Michoacán ha dado a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, al ser un modelo de desarrollo regional que proyecta la economía a nivel internacional, y que es pilar del Plan México.

Detalló que la Bienal de oriGIn 2025 es un evento internacional de gran trascendencia que promueve a las indicaciones geográficas como herramientas de desarrollo sostenible y que reconoce el enorme valor de un producto que une historia, tradición y valor de que lo Hecho en México, está bien hecho.

Nieto Castillo precisó que para el IMPI es de suma importancia proteger las denominaciones de origen e indicaciones geográficas y dar a las y los productores las herramientas para proyectarlas y explotarlas, concluyó.

Participaron en la conferencia los secretarios de Desarrollo Económico, Claudio Méndez y de Turismo, Roberto Monroy; el director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Cástor Estrada Robles; la cónsul de Irlanda en México, Caoimhe Ni Shuillembáin; la jefa de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea, Viktoria Lovenberg; y la maestra mezcalera de la comunidad de Etúcuaro, Michoacán, Yanet Hernández Pérez.