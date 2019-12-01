Bedolla y Conagua trazan ruta para convenir obra hidráulica en cuencas del lago de Pátzcuaro, río Duero y Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 15:27:57
Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general de Conagua, Efraín Morales López, iniciaron trabajos de coordinación para convenir la construcción o rehabilitación de infraestructura hidráulica en municipios que forman parte de la cuenca del lago de Pátzcuaro, río Duero y Morelia-Queréndaro.

Con el propósito de avanzar con las acciones de conservación de los cuerpos de agua y del uso eficiente del vital recurso, el mandatario acordó con autoridades de la Conagua reforzar proyectos de obra para sanear aguas residuales con fines agrícolas.  

Acompañado de los titulares de Conagua en Michoacán y de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, el gobernador presentó propuestas de rehabilitación de 15 plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago de Pátzcuaro, 13 en la cuenca del río Duero y la construcción de la segunda etapa de la planta de tratamiento de Jacona.

Además de la tecnificación de los módulos II, III y IV del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro y del manantial Chapultepec del lago de Pátzcuaro a beneficio de más de dos mil hectáreas de superficie agrícola.

Por su parte el director general de Conagua, mostró interés en las propuestas al recordar que como parte del Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabaja con los estados para priorizar el derecho humano al agua y eficientar el uso en el sector agrícola, por lo que se pronunció por avanzar con la revisión de los proyectos a fin de arrancar obra este mismo año.

Noventa Grados
