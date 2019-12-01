Bedolla sigue los pasos de Obrador y Sheinbaum, considera Carolina Rangel

Bedolla sigue los pasos de Obrador y Sheinbaum, considera Carolina Rangel
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 16:40:06
Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre del 2025. - En su gobierno, Alfredo Ramírez Bedolla sigue los pasos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró Carolina Rangel Gracida, secretaria general de Morena nacional; destacó la coordinación y continuidad de proyectos del gobierno de México en el estado de Michoacán.

En entrevista con medios de comunicación, la líder partidista compartió que Ramírez Bedolla prioriza los temas de bienestar, tópico prioritario para los dos gobiernos federales que ha encabezado Morena.

Reconoció también que el gobierno del morenista será recordado por acciones de gran calado, por ejemplo, el reconocimiento a los pueblos originarios como cuarto nivel de gobierno, o las obras que se realizan en mejoramiento carretero y movilidad.

Carolina Rangel enfatizó que será el pueblo quien califique el trabajo de Ramírez Bedolla, al que consideró un hombre de territorio, pues continúa con las audiencias ciudadanas por los diferentes municipios de la entidad.

Dejó claro que es el pueblo de Michoacán quien determinará el sentir que tiene hacia la administración estatal, principalmente en materia de bienestar, mayores acciones y programas implementados desde el Ejecutivo estatal.

