Bedolla revisa propuestas de rehabilitación de caminos rurales en audiencia pública en Acuitzio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 19:16:11
Acuitzio, Michoacán, 16 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó audiencia pública en el municipio de Acuitzio donde revisó solicitudes ciudadanas para la rehabilitación de caminos rurales que permitan potenciar la productividad del municipio y de la región.

Junto con los integrantes de su gabinete, el mandatario recibió también solicitudes en materia de desarrollo urbano, económico, bienestar, obras públicas y del campo, las cuales fueron turnadas a las dependencias correspondientes para su valoración y respuesta.

Durante la audiencia, Ramírez Bedolla recibió un reconocimiento por el impulso a la infraestructura educativa y al sector mezcalero de la región.

El gobernador estuvo acompañado por autoridades estatales, delegados federales, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Adán Guillén Villaseñor, y por la diputada federal, Vanessa López Carrillo.

Noventa Grados
