Bedolla promueve inversión a empresarios hispanos de Illinois

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 19:26:33

Chicago, Illinois, 19 de septiembre de 2025.- Con el propósito de impulsar la inversión y las actividades productivas y turísticas de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó en Chicago un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois para promover el desarrollo productivo y económico en la entidad.

Al destacar que Michoacán es el principal agroexportador de productos mexicanos a Estados Unidos, el titular del Ejecutivo estatal compartió que el estado tiene las condiciones logísticas, geográficas y de comunicación necesarias para la instalación de empresas extranjeras.

Comentó que 9 mil millones de dólares se exportan a norteamérica en productos agropecuarios de Michoacán, lo que abre oportunidades para que empresarios hispanos amplíen sus servicios con productores locales.

Además, a través de la comunicación férrea de Canadian Pacific Kansas City Southern, añadió, se expande el traslado de mercancías del puerto de Lázaro Cárdenas a Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, los empresarios de la construcción, importación de metales, arquitectura, servicios financieros, entre otros que participaron en la reunión, mostraron interés en mantener coordinación con el Gobierno de Michoacán para trabajar proyectos de desarrollo industrial en el estado.

Asistieron también, la cónsul de México en Chicago, Reyna Torres y el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez.