Bedolla llama a empresarios a cancelar corridas de toros en Michoacán

Bedolla llama a empresarios a cancelar corridas de toros en Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 10:10:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a los empresarios taurinos para que cancelen la corrida de toros programada para el día 30 de septiembre en Morelia, pues el Congreso del estado las ha prohibido legalmente.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal consideró que cancelar este evento es lo prudente y lo legal, pues se privilegia no generar confrontaciones entre la sociedad. Además, comentó que el ayuntamiento de Morelia es quien tiene la atribución de suspender este evento por la vía institucional.

Enfatizó que de su parte hay extrañeza por que se haya buscado realizar un evento de esta naturaleza a pesar de la prohibición.

En cuanto al amparo otorgado para llevar a cabo este tipo de eventos, Ramírez Bedolla enfatizó que un amparo no puede suspender una ley, motivo por el cual, el Congreso de Michoacán habrá de presentará una queja contra la ministra que otorgó el recurso legal, mismo que calificó como indebido.

El titular del Ejecutivo estatal destacó que no se debe seguir con la misma actuación de los tribunales, luego de la reforma al Poder Judicial y haber sido electos por la ciudadanía. De la misma manera, consideró que de ser necesario, habrá que cesar a los jueces federales “que se estén pasando de la raya”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Prohíbe la FGE de Michoacán revisiones vehiculares fuera de instalaciones oficiales
Aumenta a dos el número de víctimas mortales tras ataque armado en Tenencia Morelos de Morelia, Michoacán 
Planteles de la UNAM suspenden actividades presenciales por amenazas en redes sociales
Explota pirotecnia en Feria Regional en San Luis Potosí, dejando al menos 20 heridos
Más información de la categoria
Identifican al tirador de iglesia de Michigan; hay al menos 4 muertos
EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional
Bajo control, situación en Coahuayana: Bedolla
Abaten a sujeto y capturan a dos más tras emboscada que dejó un militar muerto y dos heridos en Apatzingán, Michoacán
Comentarios