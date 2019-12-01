Bedolla llama a empresarios a cancelar corridas de toros en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a los empresarios taurinos para que cancelen la corrida de toros programada para el día 30 de septiembre en Morelia, pues el Congreso del estado las ha prohibido legalmente.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal consideró que cancelar este evento es lo prudente y lo legal, pues se privilegia no generar confrontaciones entre la sociedad. Además, comentó que el ayuntamiento de Morelia es quien tiene la atribución de suspender este evento por la vía institucional.

Enfatizó que de su parte hay extrañeza por que se haya buscado realizar un evento de esta naturaleza a pesar de la prohibición.

En cuanto al amparo otorgado para llevar a cabo este tipo de eventos, Ramírez Bedolla enfatizó que un amparo no puede suspender una ley, motivo por el cual, el Congreso de Michoacán habrá de presentará una queja contra la ministra que otorgó el recurso legal, mismo que calificó como indebido.

El titular del Ejecutivo estatal destacó que no se debe seguir con la misma actuación de los tribunales, luego de la reforma al Poder Judicial y haber sido electos por la ciudadanía. De la misma manera, consideró que de ser necesario, habrá que cesar a los jueces federales “que se estén pasando de la raya”.