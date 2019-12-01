Bedolla, gran impulsor en la defensa y protección de productos regionales: especialistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 14:58:51

Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- Especialistas en propiedad industrial, reconocieron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por su trayectoria e impulso en la defensa, protección y promoción de productos artesanales y regionales a través de marcas colectivas e indicaciones geográficas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Durante el conversatorio “La protección jurídica de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas”, organizado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que participó el mandatario estatal, se destacó su trabajo y experiencia en el reconocimiento a la calidad y los procesos de fabricación de más de 40 marcas colectivas, de las cuales algunas han logrado migrar a denominación de origen o indicación geográfica.

Explicó que en 2003, se inició en el acompañamiento y registro de marcas colectivas luego de que productores de guitarras de Paracho, manifestaron su inquietud ante la piratería y el riesgo que representaba a la industria artesanal, constituida por 500 talleres que suministran el 80 por ciento del mercado nacional.

"La marca colectiva es una figura jurídica que reconoce las materias primas, elaboración tradicional de productos fabricados por cooperativas o sociedades de productores locales", comentó.

Los beneficios, agregó, están en aumentar el valor económico, mejor posicionamiento en el mercado internacional, garantía de calidad de materias primas, regulación y sustentabilidad de los productos, entre otros.

El gobernador compartió que al igual que con la guitarra de Paracho, se registraron al mismo tiempo las marcas colectivas del mezcal, queso Cotija, el maque de Uruapan, figuras de pasta de caña de maíz de Pátzcuaro y el cobre martillado de Santa Clara del Cobre, entre otros.

Participaron también, Mauricio Jalife Daher, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual; Alejandra Herrera Mendoza, Integrante del Comité ANUIES-TIC de la AMPPI; Luis Miguel Hernández, miembro de oriGIn, Organization for an International Geographical Indications Network.