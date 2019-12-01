Bedolla escucha a migrantes y acuerda acciones de coordinación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 12:11:31

Chicago, Illinois, a 20 de septiembre de 2025.- En encuentro con migrantes michoacanos radicados en Estados Unidos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla escuchó sus necesidades y acordó reforzar acciones y programas para mejorar la atención y los servicios de los connacionales y sus familias.

Con la participación de la cónsul general de México en Chicago, Reyna Torres y del secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, el mandatario estatal firmó un convenio con la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois para establecer canales de vinculación con todas las dependencias estatales.

Explicó que junto con el Consulado de México en Chicago, se dará acompañamiento a los migrantes para agilizar trámites y servicios en materia de educación, salud, documentación oficial y de identidad, acceso a la vivienda y a la ejecución de proyectos productivos para paisanos retornados.

“En tiempos de resistencia es necesario mantener la unión y comunicación con los migrantes y para eso estamos los funcionarios del gobierno para respaldarlos en todo lo posible”, comentó.

Ramírez Bedolla también refirió que ante las políticas migratorias de Estados Unidos, las autoridades deben aplicar la ley con un trato humanitario, justo y digno basado en el respeto a los derechos humanos.

Por lo que reiteró la comunicación y el trabajo conjunto con el consulado para apoyar a los migrantes deportados o en retorno voluntario.