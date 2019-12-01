Bedolla abre circulación del puente sur del Paso Eréndira

Bedolla abre circulación del puente sur del Paso Eréndira
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 20:27:37
Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla abrió la circulación del puente sur del Paso Eréndira, en las inmediaciones del Mercado de Abastos, en el sentido de la salida a Charo hacia el Tecnológico de Morelia. 

El mandatario explicó que esto agilizará el tránsito vehicular en el libramiento norte, mientras continúa la obra donde se invierten 442 millones de pesos estatales para beneficio de más de 195 mil habitantes y más de 80 mil automovilistas que diariamente circulan por la zona. 

Ramírez Bedolla detalló que mañana continúa la construcción del puente norte y destacó el beneficio que generará para más de 4 mil personas que diariamente trabajan en el Mercado de Abastos, uno de los motores económicos de la ciudad, así como a las miles familias que habitan en las colonias aledañas, ya que tendrán una vialidad más rápida, segura y con sentido humano. 

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, explicó que se habilitaron tres carriles del puente sur, de los cuales, uno será abierto a la circulación por algunos periodos de tiempo en las mañanas, en el sentido del Tecnológico de Morelia hacia la salida a Charo. 

En total, el Paso Eréndira, que contará con iluminación solar, pasará de seis a 10 carriles; tendrá un bajopuente de 6 mil 715 metros cuadrados, dos veces más grande que el Paso Catrinas, para ofrecer a las familias espacios de recreación con skatepark, juegos infantiles y plazoletas. 

Acompañaron al gobernador la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini; la secretaria del Bienestar, Andrea Serna y los secretarios de Seguridad, Juan Carlos Oseguera; de Finanzas, Luis Navarro; de Turismo, Roberto Monroy; y del Migrante, Antonio Soto; así como el presidente del Mercado de Abastos, Juan Manuel Manríquez, entre otras autoridades estatales, comerciantes del Mercado de Abastos y vecinos beneficiados.

