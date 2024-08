Beatriz Gutiérrez presenta su libro ‘Feminismo silencioso’ en el Zócalo de la CDMX

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2024.- Beatriz Gutiérrez Müller, presentó su libro “Feminismo silencioso. Reflexiones desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora”, en el Zócalo de la Ciudad de México.

La historiadora y escritora expuso que tal como se titula su obra, se retirará silenciosamente de la política, pues su vida privada se volvió por razones ajenas a ella y será a través de las reflexiones y desde la academia que continuará con su lucha feminista.

“Como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de todo, de la esfera política, no es lo mío, y aunque fui pública o soy pública por razones ajenas a mi voluntad me retirare silenciosamente.

Gutiérrez Müller recomendó a las y los políticos que se quedan en la esfera pública, no perder la esencia del movimiento de transformación del país y escuchar más a la ciudadanía y no alejarse de ella.

El periodista Pedro Miguel uno de los panelistas invitados a la presentación, asegura que Gutiérrez Müller enfrentó las criticas de las que fue objeto con silencia e inteligencia.

Durante la presentación estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Claudia Sheinbaum Pardo y varias personalidades del gobierno de la Cuarta Transformación.