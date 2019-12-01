Barragán el diputado más productivo en el Congreso de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 11:05:32

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- En el marco de su primer informe legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez presentó los avances alcanzados desde el Congreso del Estado, destacando que el trabajo legislativo debe medirse en resultados concretos para la gente.

“En los tres años anteriores como legislador presentamos 215 iniciativas; en este primer año de la 76 Legislatura hemos presentado 137 iniciativas, una cifra que refleja que los resultados se han duplicado y queda claro que nuestro compromiso es con la gente”, señaló Barragán.

En total, el legislador acumula 352 iniciativas presentadas, lo que lo posiciona como el diputado más productivo en la historia del Congreso del Estado.

Lo más importante, destacó, es que más de 70 de esas iniciativas ya fueron aprobadas, lo que significa que las propuestas no se quedan en el papel, sino que se traducen en acciones legislativas que transforman la vida cotidiana de miles de familias.

“Este ritmo no es casual, es resultado de una agenda construida desde abajo. Más del 20% de todas las iniciativas presentadas en el Congreso este año fueron impulsadas por nuestro equipo. Esto quiere decir que de cada cinco propuestas que han beneficiado a la gente, una lleva nuestra firma. Y lo logramos en un Congreso con 40 voces, donde su servidor ha aportado una quinta parte del trabajo legislativo total”, enfatizó.

Barragán concluyó reiterando que desde su curul el verdadero protagonismo lo tiene la gente, porque su compromiso es con las y los michoacanos.

Finalmente, afirmó que el trabajo que realiza en Morelia y Michoacán forma parte del gran proyecto nacional de la Cuarta Transformación, iniciado por Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa y se consolida bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa sigue siendo nuestra guía, porque transformar Michoacán es también consolidar la transformación de México”, concluyó.