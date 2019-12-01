Balneario Selva Maya, un destino imperdible en la 1ª Feria de los Balnearios: Alexis Velázquez

Balneario Selva Maya, un destino imperdible en la 1ª Feria de los Balnearios: Alexis Velázquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 16:48:54
Huandacareo, Michoacán, a 11 de octubre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invita a todas las familias a disfrutar de la Selva Maya, uno de los atractivos balnearios que formarán parte de la 1ª Feria de los Balnearios, donde se vivirá una experiencia grande en diversión, descanso y convivencia familiar.

La Selva Maya ofrece una amplia variedad de espacios para todas las edades, con albercas con toboganes, área infantil, extensas áreas verdes, y todos los servicios necesarios para pasar un día completo de recreación. Los visitantes podrán disfrutar de deliciosos desayunos y comidas en su restaurante, refrescarse en su bar, realizar compras en su tienda de abarrotes y contar con la comodidad de un amplio estacionamiento.

El presidente Alexis Velázquez destacó que esta feria busca impulsar el turismo local y dar a conocer la riqueza natural y recreativa con la que cuenta el municipio:

“Queremos que las familias vivan momentos inolvidables en nuestros balnearios, que conozcan lo mucho que Huandacareo tiene para ofrecer y que disfruten de manera gratuita esta gran feria pensada para todos”, expresó el alcalde.

La 1ª Feria de los Balnearios de Huandacareo será una iniciativa que unirá tradición, naturaleza y diversión en un solo lugar, haciendo de cada visita una experiencia inolvidable.

Noventa Grados
