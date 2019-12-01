Balean a un hombre para robarle su camioneta en LC, Michoacán, resultó herido; la unidad fue recuperada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 16:31:12

Lázaro Cárdenas, Michoacán a 28 de septiembre del 2025. - Con dos heridas de proyectil de arma de fuego, resultó un hombre que fue atacado cuando le robaron su camioneta, la víctima fue trasladada a un hospital y la unidad fue recuperada por personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en Playa Jardín, un hombre había sido atacado a balazos y le habían robado su camioneta.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil quiera auxiliaron a la víctima que fue trasladada a un hospital.

Entre tanto personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano llevaron a cabo un operativo que resultó en la recuperación de la camioneta, hechos que ya son investigados.