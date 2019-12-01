Ayuntamiento de Morelos fortalece la seguridad con compromiso y cercanía: Julio César Conejo Alejos

Villa Morelos, Michoacán, a 9 de octubre 2025.– El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias morelenses al encabezar la entrega de uniformes al personal de la Dirección de Seguridad Pública, acción que representa un paso firme hacia la dignificación del servicio policial y el fortalecimiento de la tranquilidad en el municipio.

“Porque somos un gobierno con causa, seguimos fortaleciendo el desarrollo de nuestras diferentes áreas para que realicen sus actividades de la mejor manera”, destacó el presidente en movimiento, quien reconoció la labor diaria que realizan las y los elementos de Seguridad Pública, quienes con disciplina, vocación y entrega resguardan la integridad de la ciudadanía.

Durante el acto, subrayó que esta entrega no sólo simboliza una mejora en la presentación y equipamiento del cuerpo policial, sino también el reconocimiento al esfuerzo, compromiso y valentía de quienes velan por la seguridad de Morelos.

“Un presidente en movimiento no se queda al margen de lo que pasa en su municipio: escucha, gestiona y actúa. Hoy, al dotar de mejores herramientas a nuestros policías, estamos fortaleciendo la confianza ciudadana y la paz social que todas y todos merecemos”, señaló Julio César Conejo Alejos.

Asimismo, reiteró que su administración trabaja bajo un enfoque humano y operativo, donde la seguridad se entiende no sólo como vigilancia, sino como un pilar del desarrollo comunitario.

“Cada acción que realizamos es para mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Nuestro compromiso es claro: seguir moviéndonos, seguir sirviendo y seguir construyendo un municipio más seguro y con oportunidades para todos”, finalizó.