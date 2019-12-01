Ayuntamiento de Morelos avanza en obras para desarrollo social, con infraestructura y mejores servicios públicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 18:14:28

Villa Morelos, Michoacán, a 7 de octubre 2025.- El presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, dio a conocer los principales logros alcanzados en lo que va de su administración, destacando el esfuerzo conjunto del equipo de trabajo municipal, las autoridades auxiliares y la ciudadanía para consolidar un gobierno cercano, transparente y con resultados, mejorando los servicios publicos e infraestructura.

En materia de salud, dio a conocer el edil que se construyó cuatro consultorios rurales en igual número de localidades, con una inversión superior a 1 millón 600 mil pesos, garantizando atención médica más accesible para las familias de las comunidades.

Mientras que, en el rubro de vivienda, se beneficiaron 23 familias de 11 localidades, con una inversión de más de 3 millones de pesos, contribuyendo al derecho a una vida digna y segura.

Asimismo, se realizaron obras de pavimentación con una inversión de 315 mil 700 pesos, y la dotación de arena y grava con una inversión de 187 mil pesos, mejorando la conectividad y el acceso a diversas comunidades.

En cuanto a infraestructura hidráulica, se desarrollaron proyectos de red de agua potable y drenaje en cuatro localidades, con una inversión total de 415 mil pesos, acciones que impactan directamente en la salud y calidad de vida de la población.

“Un logro destacado de esta administración ha sido la instalación de mil luminarias nuevas tipo LED, con una inversión superior a 6 millones de pesos, lo que representa un avance importante en seguridad y ahorro energético en todo el municipio”, resaltó el edil.

Al tiempo que, finalmente, dijo que se impulsó la dignificación de espacios educativos y techumbres en siete localidades, con una inversión de 169 mil 500 pesos, fortaleciendo la infraestructura escolar y el entorno de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Conejo Alejos destacó que estos resultados son fruto de un trabajo responsable y transparente, orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Morelos.

“Nuestro compromiso es seguir construyendo un municipio con bienestar y oportunidades, y cada peso invertido refleja la confianza de nuestra gente y el propósito de dejar huella con obras que transforman realidades, estamos gobernando siempre escuchando a las y los ciudadanos”, expresó.