Ayuntamiento de Morelia podría no recibir Faeispum en 2024, expone Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 24 de enero del 2024.- Hasta el pasado viernes el ayuntamiento de Morelia no había entregado a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) los expedientes completos de conclusión de las obras ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) en el año 2022, por lo que podría no recibir recursos de este fondo por segundo año, expuso Luis Navarro García, titular de la dependencia estatal.

En las reglas de operación del fondo se enfatiza que las demarcaciones que aún no entreguen a la SFA los expedientes de las obras ejecutadas de años anteriores no podrán ser acreedores a este beneficio en 2024, declaró el encargado de las arcas estatales en entrevista con medios de comunicación.

"Si el ayuntamiento de Morelia cumple con los proyectos y cumple con los tiempos se le va a apoyar. Morelia no tiene una prioridad o una preferencia en comparación con los otros 112 municipios, la cancha es pareja, no importa si son de un color o de otro", acentuó.

Resaltó que el ayuntamiento de Morelia cuenta con 60 días para entregar los expedientes y reunir los requisitos que marcan las reglas de operación, de esta manera podría presentar proyectos en cualquiera de las tres ventanillas.

Luego de que en 2023 Morelia no recibió recursos Faeispum debido a que no entregó dichos expedientes a la SFA y no demostró el avance de las obras (entre otras inconsistencias), Navarro García subrayó que esto no significa que el estado no realice obra pública en la capital, pues el año anterior se invirtieron 200 millones de pesos solo en esta ciudad.

Cabe destacar que, según información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) en 2022 se asignaron a Morelia 93 millones 635 mil 847 pesos, de lo cual fueron autorizados y ministrados 83 millones 635 mil 847 pesos.