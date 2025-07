Ayuntamiento de Indaparapeo sí ejerce violencia política de género en contra de síndica priista

Morelia, Michoacán, a 29 de julio de 2025.- “Soy una mujer con convicciones, con ganas de servir a mi municipio, a mi gente y es lamentable que tengo una posición dentro de una administración con tantas posibilidades, que no puedo ejercer, no me dejan hacerlo”, denunció Elizabeth Agustín Santos, síndica de Indaparapeo.

Lo anterior, al dar a conocer que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que determinaba que no había violencia política en razón de género por parte del presidente municipal de dicho municipio en contra de ella.

“Se dice fácil, ha transcurrido ya desde la toma de protesta de mi cargo casi un año y ha sido un año lleno de retos, de dificultades, de sinsabores, de la falta de empatía total, pero sobre todo de falta de razón”, externó.

La funcionaria lamentó el hostigamiento de la que ha sido objeto no solo del alcalde, sino también de la Contralora, Sandra Bucio Sánchez.

“La vez que estuve aquí hace algunos meses cuando dimos a conocer la primera sentencia, me levantó una amonestación pública por el hecho de estar aquí y de acudir con todo el derecho que me compete porque tengo libertad de expresión”, señaló.

Además, declaró, le hizo una auditoría interna fincando responsabilidades que no son competencia de su área.

“Ha sido para mí un calvario estar en esa Presidencia. Creo que he estado haciendo lo mejor posible pese a que hay días que ni siquiera quiero asistir. No tengo secretaria desde el mes de marzo. Soy todóloga ahí junto con dos compañeros que actualmente están conmigo”, refirió, a diferencia de otras áreas donde cuentan hasta con ocho auxiliares.

“¿Y saben cuál es la única finalidad que ellos pretenden? Que yo me retire del cargo, que yo me vaya, que me canse de estar ahí. Pero hoy lo digo, no voy a irme”, enfatizó.

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal, Memo Valencia, indicó que el TEEM es un tribunal de consigna con magistradas o magistrados antipriistas que de manera reiterada toman decisiones no justas, sino políticas en contra del PRI.

“Ustedes bien lo saben, repito, nos robaron el triunfo en Irimbo, nos robaron una regiduría en Morelia, han cometido una serie de abusos contra el partido”, relató.

En su oportunidad, el Representante del tricolor ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Alejandro Bribiesca Gil, detalló que la Sala Regional Toluca concluyó que el Tribunal local no juzgó con perspectiva de género al fragmentar los hechos y no realizar un análisis integral del contexto y del patrón sistemático de violencia que afectó el ejercicio del cargo de la síndica municipal.

“Particularmente la Sala Regional Toluca le dio mucha importancia a la reducción arbitraria a su dieta y otras conductas como la exclusión de eventos, el hostigamiento verbal, el bloqueo administrativo a sus labores que fueron minimizadas y descontextualizadas por el tribunal local. Cosa rara, ¿verdad?”, mencionó.

El presidente Memo Valencia reiteró su apoyo a Elizabeth Agustín Santos, pese a que “el TEEM representa a todo, menos la justicia, menos a la ley y están reprobados, pasarán a la historia como un tribunal servil del oficialismo y facilitador del debilitamiento institucional, de intentar debilitar institucionalmente a este partido, pero no lo van a lograr”, finalizó.