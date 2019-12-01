Avanzan obras en Los Reyes, Michoacán; Humberto Jiménez supervisa trabajos en la calle Emiliano Zapata

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 13:50:44

Los Reyes, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, informó que la obra de rehabilitación de la Calle Emiliano Zapata presenta un avance del 50% y que se está cumpliendo con el plan de acciones proyectadas para este año, con avances significativos.

Esta acción forma parte del programa de mejoramiento de vialidades que impulsa el Gobierno Municipal, con el propósito de ofrecer a las y los habitantes calles en mejores condiciones para el tránsito de vehículos y peatones.

El alcalde destacó que se continúan realizando gestiones para agilizar el ritmo de los trabajos y garantizar que esta importante vialidad quede concluida en el menor tiempo posible, beneficiando a las familias que diariamente transitan por la zona.

La rehabilitación de la Calle Emiliano Zapata contribuirá a mejorar la movilidad, fortalecer la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a quienes circulan por el lugar.

Finalmente, el presidente Humberto Jiménez refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera cercana a la gente y continuar impulsando acciones que transformen la imagen urbana del municipio.