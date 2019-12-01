Avanzan firmes los trabajos en el distribuidor vial La Hielera: Zarazúa Sánchez

Avanzan firmes los trabajos en el distribuidor vial La Hielera: Zarazúa Sánchez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 17:07:32
Uruapan, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- El distribuidor vial La Hielera, será un beneficio permanente para 350 mil uruapenses detalló el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez quien detalló que la construcción presenta un avance del 80 por ciento.

El funcionario estatal resaltó que se ha iniciado la continua colocación de dovelas metálicas en la zona donde se cuentan con 8 de 33, para el armado de la estructura superior que tendrá un tránsito de 27 mil 725 vehículos al día. Dichas estructuras se irán colocando paulatinamente dependiendo de las condiciones climatológicas.

Zarazúa Sánchez destacó que la obra también contará con un bajopuente con espacio público con un total de 2 mil 627 metros cuadrados, que tendrá cruces seguros con accesibilidad universal para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, skatepark, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, entre otras amenidades.

Dicha infraestructura se suma a un largo de proyectos que se desarrollarán en Uruapan, donde se generan más de 3 mil 500 empleos directos e indirectos.

