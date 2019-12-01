Avanzan en tiempo y forma las obras que realiza el Gobierno estatal en Uruapan: Bedolla

29 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Todas las obras que ejecuta el Gobierno estatal en Uruapan se desarrollan en tiempo y forma, como es el caso del teleférico, el puente elevado de La Hielera y 15 de las 22 obras complementarias, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

El mandatario explicó que ninguna obra en Uruapan está clausurada o suspendida, todas tienen los recursos estatales asignados para concluirse, de acuerdo al cronograma establecido por parte de las diferentes instituciones. 

Resaltó que el teleférico avanza de acuerdo a lo programado, ya que en días pasados se tendió el cable por el cual circularán las cabinas de pasajeros, encontrándose en la fase de conclusión y se esperará la certificación correspondiente en materia de seguridad. 

Además, el resto de las obras complementarias al teleférico, como la rehabilitación de diversas calles y la recuperación de espacios públicos, continúan su proceso, así como el paso elevado de La Hielera y el Paseo Revolución que se construye con concreto hidráulico. 

Detalló que Uruapan registra la mayor ejecución de obras de los últimos 50 años y que la atención por parte del estado se centra en el trabajo que se realiza para las y los michoacanos.

