Avanzan en estudios técnicos y financieros para proyecto hidráulico que beneficiará la zona metropolitana de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 23 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Pío X Salgado Tovar, informó que se avanza en los estudios técnicos y financieros para un proyecto hidráulico de gran escala que beneficiará a la zona metropolitana de Querétaro.

La iniciativa involucra a la Comisión Estatal del Agua, el Municipio de Querétaro y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en un esfuerzo conjunto para atender necesidades de infraestructura hídrica.

“Entre los cuatro nos dividimos la chamba; estamos trabajando todos los estudios y los proyectos; en aproximadamente un mes se contará con los expedientes técnicos necesarios para iniciar la gestión de recursos, mientras tanto, ya se preparan las corridas financieras previas y se define la estrategia de presentación ante instancias que asignan presupuestos”.

El proyecto, detalló, contempla obras desde la zona alta de Cinco Halcones en Segorbe hasta el Bordo Benito Juárez, incluyendo drenaje profundo, colectores, vasos reguladores, conocidos como “Los cuates”, canales de conducción, obras de control y un puente en Paseo de la Constitución. También se prevé infraestructura en la carretera que conduce al penal y en la calle Obreros.