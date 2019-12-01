Avanzan en estudios técnicos y financieros para proyecto hidráulico que beneficiará la zona metropolitana de Querétaro

Avanzan en estudios técnicos y financieros para proyecto hidráulico que beneficiará la zona metropolitana de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 14:02:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 23 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Pío X Salgado Tovar, informó que se avanza en los estudios técnicos y financieros para un proyecto hidráulico de gran escala que beneficiará a la zona metropolitana de Querétaro.

La iniciativa involucra a la Comisión Estatal del Agua, el Municipio de Querétaro y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en un esfuerzo conjunto para atender necesidades de infraestructura hídrica.

“Entre los cuatro nos dividimos la chamba; estamos trabajando todos los estudios y los proyectos; en aproximadamente un mes se contará con los expedientes técnicos necesarios para iniciar la gestión de recursos, mientras tanto, ya se preparan las corridas financieras previas y se define la estrategia de presentación ante instancias que asignan presupuestos”.

El proyecto, detalló, contempla obras desde la zona alta de Cinco Halcones en Segorbe hasta el Bordo Benito Juárez, incluyendo drenaje profundo, colectores, vasos reguladores, conocidos como “Los cuates”, canales de conducción, obras de control y un puente en Paseo de la Constitución. También se prevé infraestructura en la carretera que conduce al penal y en la calle Obreros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia tráiler en la Morelia-Pátzcuaro; al parecer el siniestro fue provocado
Se registra atropellamiento afuera de bar en Azcapotzalco; responsable se da a la fuga
Sujetos armados irrumpen en restaurante, dejando dos personas sin vida y un herido en Veracruz
Atentan a tiros contra director de Prevención del Delito de Tulancingo
Más información de la categoria
Declaran culpable a hombre por intento de magnicidio de Donald Trump
Trump arremete contra la migración ante la ONU: "sus países se están yendo al infierno", asegura
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Comentarios