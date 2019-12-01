Avanzan denuncias de Movimiento Ciudadano por derrames e incidentes en refinería de Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:19:24

Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que fueron admitidas las denuncias presentadas por su partido ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, derivadas de diversos incidentes ocurridos en la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con el líder partidista, los hechos denunciados incluyen el incendio registrado el 17 de marzo; una fuga de petróleo a través de tuberías de drenaje en la misma fecha; la contaminación del Río Seco el 19 de marzo; así como un incendio reciente en la Planta de Coque el pasado 9 de abril.

Álvarez Máynez detalló que, tras la admisión de las denuncias, la ASEA determinó iniciar una investigación administrativa y notificó a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que presente la documentación y pruebas correspondientes en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Asimismo, indicó que la autoridad ambiental ordenó la realización de todas las diligencias necesarias, incluyendo actos de supervisión, inspección y vigilancia industrial en las instalaciones señaladas.

Finalmente, destacó que se reconoció el derecho de Movimiento Ciudadano a coadyuvar en el proceso mediante la aportación de pruebas adicionales.