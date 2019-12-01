Avanza El Marqués en seguridad; disminuye el 8% en incidencia delictiva

El Marqués, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- La disminución del 8 por ciento en la incidencia delictiva y el avance del cumplimiento general de las líneas de acción trazadas en el Programa Municipal de Seguridad son resultados del trabajo diario entre ciudadanía y Gobierno, afirmó Rodrigo Monsalvo Castelán, presidente municipal de El Marqués.

Al presidir la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, presentó un informe que registra un avance en el cumplimiento de la estrategia de seguridad y reconoció a cada uno de los integrantes de dicho Consejo.

“Estos resultados son gracias al desempeño del personal operativo, la tecnología, el equipamiento y las estrategias de prevención social por ello, los convoco a mantener esta ruta de planeación, coordinación y resultados, a seguir trabajando sin bajar la guardia para fortalecer la seguridad como un derecho fundamental de todos los marquesinos”.

Durante la sesión, dijo, se aprobó por unanimidad la incorporación del Sistema Nutricional a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta y el desempeño del personal policial. Este programa implementa una estrategia integral de alimentación que garantiza una nutrición adecuada y asegura que los elementos tengan acceso a alimentos balanceados y nutritivos durante su jornada laboral.

“Gracias a esta iniciativa, El Marqués se consolidará como un referente en disciplina policial, convirtiéndose en el segundo municipio del estado en contar con un programa nutricional orientado a mejorar el desempeño de sus policías”.

Desde el inicio de la presente administración, una prioridad del edil Monsalvo Castelán ha sido fortalecer la infraestructura y las políticas públicas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias marquesinas.

“De octubre del año pasado a octubre del presente año, el personal operativo de la SSPM aumentó un 10 por ciento lo que representa la incorporación de 22 nuevos elementos completamente capacitados, asimismo, 10 cadetes se encuentran actualmente en formación, 68 aspirantes están en proceso de selección y ya se sumaron 174 agentes de seguridad auxiliar a las labores de seguridad”.

Aunado a lo anterior, detalló, la Policía Municipal de El Marqués detuvo de 558 personas por diversos delitos, la recuperación de 272 vehículos y el aseguramiento de mercancía por un valor de 96 millones de pesos.

“Se adquirieron 56 nuevas patrullas, 55 sistemas de videopatrullaje, 70 radios con conectividad 4G y dos drones con visión térmica. También se ampliaron 8 kilómetros de la red de fibra óptica para mejorar los sistemas de videovigilancia instalados en el municipio, y se instalaron nueve líneas nuevas de atención para aumentar la capacidad de respuesta del 911”.