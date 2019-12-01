Avalan Comisiones del Senado dictamen en materia de extorsión

Ciudad de México, a 19 de septiembre 2025.- Las Comisiones unidas del Senado de la República aprobaron el dictamen por el que se reforma el inciso “A” de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión.

Cabe señalar que la minuta fue avalada por unanimidad, con 47 votos, por las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos.

La iniciativa establece la facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión, que sea un marco homogéneo que unifique la tipificación del delito, sus agravantes, las penas y mecanismos de atención a víctimas, por lo que el combate al delito ya no dependerá de los gobiernos estatales, sino del ámbito federal, a fin de acabar con los vacíos que favorecen a la impunidad.

Asimismo, se expone en el dictamen que, al homologar las sanciones se reducirá la incertidumbre y se dará paso a la certeza y al fortalecimiento del Estado de derecho, con la persecución y sanción del delito, además de que habría progresividad de los derechos humanos, lo que garantizará la justicia y la prevención.

De igual forma, el documento refiere que es necesaria una estrategia basada en cinco ejes operativos y preventivos: generar detenciones prioritarias a través de procesos de investigación; fomentar la creación de unidades antiextorsión locales; aplicar protocolos para la atención temprana a las víctimas; la investigación a cargo de la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión; así como la implementación de campañas a nivel nacional.

Esta minuta será discutida y votada en el Pleno del Senado de la República la próxima semana.