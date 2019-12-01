Avalan 15 de 18 municipios decretó para evitar música con apología del delito: Eric Gudiño 

Fecha: 1 de Octubre de 2025
Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres dio a conocer que 15 de los 18 municipios de la entidad se han sumado al decreto emitidos por el gobernador Mauricio Kuri González, para evitar que se realicen especialistas musicales que hagan apología del delito.

Reconoció que los municipios de Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo faltan de formar el convenio correspondiente, mientras que el municipio de Cadereyta de Montes, ya fue notificado, aunque no se ha tenido ninguna respuesta delito esta administración.

“15 municipios ya lo aprobaron, todavía dos están en proceso, en los próximos días, tal vez en esta primera semana de octubre, Pedro Escobedo y Amealco estaran formalizando el decreto, solamente falta Cadereyta, ya se le notifico y estamos esperando su respuesta”, dijo.

Recalcó que esperan la respuesta formal del municipio de Cadereyta de Montes, aunque este ya venía trabajando el tema, pidiendo a los artistas que se presentan en la demarcación.

“Vamos a esperar primero una respuesta oficial, yo ya había comentado el tema con la secretaria de Gobierno del municipio, ellos ya estaban avanzado en el reglamento, ellos ya solicitaban una lista de canciones a los grupos que se presentan en el municipio, pero vamos a esperar la respuesta oficial”.

Puntualizó que desde la Secretaría de Gobierno estatal, también se realizarán las acciones pertinentes en los espectáculos, ya que ellos otorgan las licencias para la venta de alcohol para los eventos musicales.

